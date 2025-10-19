10月19日、京都競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（芝1400m）は、岩田望来騎乗の5番人気、ミルトベスト（牡2・栗東・中村直也）が快勝した。2馬身差の2着に1番人気のアゲンストオッズ（牝2・栗東・大久保龍志）、3着にメイショウトウコウ（牡2・栗東・石橋守）が入った。勝ちタイムは1:22.2（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、プラヤデルカルメン（牝2・栗東・杉山晴紀）は、6着敗退。【京都1R】単勝1.4倍フィアーブルが快勝断然人