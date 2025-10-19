10月19日、京都競馬場で行われた1R・2歳未勝利（牝・ダ1400m）は、松山弘平騎乗の1番人気、フィアーブル（牝2・栗東・長谷川浩大）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に2番人気のアーガイルショア（牝2・栗東・安田翔伍）、3着にナムラティアラ（牝2・栗東・牧田和弥）が入った。勝ちタイムは1:25.4（稍重）。【新潟3R】3連単839万円超の大波乱…伏兵インフローレVで今村聖奈騎手がJRA通算100勝達成ナダル産駒松山弘平騎乗の1番人気