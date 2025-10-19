東京都立川市などで１８日に行われた第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会で、山梨学院大陸上競技部が３位に入り、本大会出場の切符をつかんだ。本大会出場は６年連続３９度目。午前１０時過ぎ、選手たちは自信に満ちた表情で結果発表を待ち構えていた。「第３位、山梨学院大学」場内にアナウンスが響き渡ると、選手たちは雄たけびを上げながら肩をたたき