新型無人補給機「HTV―X」のイメージ（JAXA提供）宇宙航空研究開発機構（JAXA）は19日、新型無人補給機「HTV―X」1号機の21日の打ち上げを延期すると発表した。使用するH3ロケット7号機の発射場がある鹿児島県の種子島宇宙センター周辺で悪天候が予想されるため。しばらく回復が見込めず、新たな日程は追って発表するとした。HTV―Xは、国際宇宙ステーション（ISS）に宇宙飛行士の食料や実験装置を運ぶ。2009〜20年に9回の補給