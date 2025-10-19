１８日午後１時４０分頃、山口県萩市川島の国道２６２号で、近くの田辺理さん（７４）の軽乗用車と対向の軽乗用車が正面衝突した。田辺さんは、病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。同乗していた田辺さんの妻・恵美子さん（６９）も１９日未明に死亡した。県警萩署の発表によると、現場は中央分離帯のある片側２車線のほぼ直線道路。対向の軽乗用車を運転していた同市椿東、僧侶木村岳乗さん（３７）も足にけがを負