宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１９日、鹿児島県の種子島宇宙センターで２１日に予定していた主力ロケット「Ｈ３」７号機の打ち上げを延期すると発表した。悪天候が予想されるため。少なくとも２３日までは天候が回復しない見通しのため、延期後の打ち上げ日程は未定となっている。Ｈ３の７号機には、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に物資を運ぶ日本の新型無人補給船「ＨＴＶ―Ｘ」１号機などが搭載される予定だ。