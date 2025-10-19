紀ノ国屋から、秋のぬくもりを感じる「コーデュロイスイーツバッグ」が新登場しました。ふんわりとした手触りの巾着バッグに、さつまいもを使った焼き菓子が詰まった心ときめく限定アイテム。ブラウンやモーブピンク、テラコッタなど、秋を彩る全5色展開で、オンライン限定のオフホワイトも魅力です。見た目も味わいもあたたかく、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりな秋のスイーツバッグです♡