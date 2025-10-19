◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの大津亮介投手が4回途中で降板した。初回は2死からフランミル・レイエスに安打を許したが後続を打ち取り、3回までは無失点投球を続けた。しかし4回先頭石井一成に中前へ運ばれると、レイエス、郡司裕也に連続四球で満塁に。続く清宮幸太郎の一ゴロの間に先制点を失うと、田宮裕涼