◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）日本シリーズ進出に王手をかけてから2連敗しているソフトバンクが、先制を許した。先発の大津亮介は4回。安打と連続四球で無死満塁とすると、清宮幸太郎の一ゴロの間に三塁走者の生還を許して先制点を献上。さらに1死一、三塁で田宮裕涼に左犠飛を打たれた。その後、2死一、三塁とピンチを広げ