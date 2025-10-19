◇高校野球秋季近畿大会1回戦彦根東0―7天理（2025年10月19日さとやくスタジアム）高校野球の秋季近畿大会は19日に1回戦が行われ、彦根東は天理に0―7の7回コールド負けを喫して初戦敗退となった。打線が3安打無得点。投手陣は3投手による継投策で臨むも、強力打線を止められなかった。県内屈指の進学校が目指した18年春以来8年ぶりの選抜出場が遠のいた。小島義博監督は「四球と失策が失点に絡んだ。四球と失策などは