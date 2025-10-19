大阪・関西万博のミャクミャクと人気漫画『キン肉マン』がコラボレーションした『超人タッグ弁当 ―但馬牛牛めし―』（まねき食品）が、20日より数量限定で再販売される。【動画】ミャクミャクからみなさんへ万博閉幕翌日に生声メッセージ9月の初回販売時に好評で、完売店舗が続出したことを受けての再販売。まねき食品は「万博ロスをお感じのお客様に万博の思い出をまだまだ楽しんでいただきたいです」と呼びかける。■商品