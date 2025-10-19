演歌歌手の藤あや子（64）が18日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。友人だという昭和の歌姫との驚きのエピソードが明かされる場面があった。藤の一番の仲良しだという演歌歌手の坂本冬美が番組に藤の素顔についてアンケートで回答。坂本は「大笑いするような失敗談が多い人です。最近ではお友だちの還暦パーティーでケーキを移動する際に、“危ないから一旦火を消すね”と言って、誕生日の本人よ