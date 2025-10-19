ロシアのプーチン大統領がウクライナとの停戦の条件として、東部ドネツク州全域の割譲を求めているとアメリカメディアが報じました。【画像】ウクライナ・ヘルソン州ワシントン・ポストは18日、政府高官の話としてプーチン大統領が16日のトランプ大統領との電話会談で、ウクライナとの停戦の条件として東部ドネツク州全域の支配権を求めたと報じました。その見返りとしてプーチン氏はロシアが部分的に制圧している、ウクライ