自民党と日本維新の会は20日、連立政権の合意書に署名する見通しです。これにより自民党の高市総裁が初の女性総理に選ばれる公算が大きくなりました。【映像】協議の様子維新は19日午後、大阪市内で常任役員会を開いて最終的な調整を行い、20日に連立政権の合意書に署名する見通しです。維新からは当面、閣僚は出さず「閣外協力」とする考えです。自民党の高市総裁は総理大臣に選ばれた場合、維新の遠藤国対委員長を総理補佐