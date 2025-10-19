かまいたち山内健司（44）が19日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。フレッシュジュースの専門店で飲んだ健康ジューズのまずさに絶叫した。番組ロケは東京・新橋駅前のニュー新橋ビル。1971年（昭46）にビルの開業とともにオープンした最古参の健康生ジュース専門店「ベジタリアン」で出演者はそれぞれ生ジュースを注文した。長嶋一茂は柿、かまいたち濱家隆一は梨と無難に選択。山内は「健康