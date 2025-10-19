国内女子ゴルフツアー「富士通レディース」最終日（１９日、千葉・東急セブンハッドレッドＣ＝パー７２）、２１位から出た渋野日向子（２６＝サントリー）が、３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７４と落とし、通算イーブンパーのの４０位で３日間の戦いを終えた。初日首位スタートも２日目の７６で優勝戦線から脱落した中、最終ラウンドも思うようなゴルフとはいかなかった。インスタート１１パー４で先にバーディー