◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第５戦ソフトバンク―日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）日本ハム・清宮幸太郎内野手が逆王手を引き寄せる適時打を放った。３点リードの５回１死満塁で右翼線へ２点二塁打を放った。ＣＳ最終ステージは第２戦から４試合連続安打と調子が上向いている２６歳は、「前の打席は満塁で打ち損じてしまったのでリベンジの気持ちで打席に入りました。抜けてく