◆第７８回秋季全道高校野球大会▽準決勝北照７―０旭川実＝７回コールド＝（１９日・プレド）北照が７―０で旭川実を下し、１３年ぶりの秋季全道大会優勝に王手をかけた。１回２死一塁から４番・長谷川世和一塁手（２年）の適時二塁打で先制すると、２回は１番・堀井一護遊撃手（２年）の適時三塁打で２点を追加。その後も打線がつながり、１１安打７得点で旭川実投手陣を攻略した。投げては、初戦の北海戦、準々決勝の