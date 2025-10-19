JAXA=宇宙航空研究開発機構によりますと、種子島宇宙センターから10月21日に予定していたH3ロケット7号機の打ち上げは、打ち上げ当日の天候の悪化が予想されることから、延期になりました。 少なくとも10月23日までは天候の回復が見込めないことから、新たな打ち上げ日程については天候回復の見通しがつき次第、改めて発表するとしています。 ・ ・ ・