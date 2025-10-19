18日に行われた明治安田J3リーグ第32節、17位のAC長野パルセイロはアウェーで6位の奈良クラブと対戦しました。試合は前半37分、パルセイロはコーナーキックから奈良に先制を許すと、その後も自分たちのペースに持ち込むことができず、試合終了間際にも追加点を奪われ0対2で敗れました。90分間を通してシュートも奈良の15本に対してパルセイロは0本。順位は変わらず17位のままです。次節は25日