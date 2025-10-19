【全国の天気】北海道は、日本海側や山沿いで雨が降るでしょう。東北は晴れますが、関東から九州は雲が広がり、雨の降る所がありそうです。【全国の予想最高気温】18日より低く、北日本は13度から19度くらい、関東から九州は、23度前後の所が多くなりますが、高知と鹿児島は30度まで上がり、暑さが続くでしょう。【全国の週間予報】大阪から那覇です。西日本は、週の中頃まで曇り空の所が多く、鳥取や鹿児島では、雨が降りやすいで