「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク−日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが早めの継投策だ。四回に先制を許し、なおも得点を奪われると先発の大津をあきらめた。三回を終えて両チーム無得点。大津も１安打投球と好投していたが、四回につかまった。先頭の石井に中前打を許すと、続く好調のレイエスは警戒をしてストレートの四球で歩かせた。さらに郡司も四球で無死満塁。ここで清宮幸の一