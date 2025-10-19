[10.19 J1第34節](レモンS)※15:00開始<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 31 真田幸太DF 4 舘幸希DF 8 大野和成DF 66 松本大弥MF 7 小野瀬康介MF 15 奥野耕平MF 25 奥埜博亮MF 37 鈴木雄斗MF 47 中野伸哉FW 9 小田裕太郎FW 10 鈴木章斗控えGK 1 ポープ・ウィリアムDF 22 大岩一貴MF 6 ゼ・ヒカルドMF 13 平岡大陽MF 18 池田昌生MF 50 藤井智也FW 29 渡邊啓吾FW 72 二田理央FW 77 石井久継監督山口智[京都サンガF.C.]先発