ふとした瞬間、背中の“はみ肉”が気になることはありませんか？ブラの上にお肉が乗ったり、猫背姿勢で丸まった後ろ姿…それ、放っておくと加齢とともに定着してしまいます。そんな背中悩みをまとめて解消してくれるのが、ヨガの簡単ポーズ【アシュタンガアーサナ】。背中・腕・肩まわりをまんべんなく動かすことで、贅肉を引き締めながら姿勢も美しく整えていきましょう。🌼横腹のたるみ＆背中のハミ肉の退治に！１日１分