来季14年ぶりに楽天に復帰する前ヤクルトの井野卓バッテリーコーチ（41）が19日、楽天モバイルパークで行われている秋季練習に合流。「懐かしい感じもしましたし、新鮮で、また引き締まる気持ちもありました。素直にうれしいですね」と心境を明かした。練習中は旧知の塩川コーチらと話し込む姿も見られ、「選手もしっかり喋ってもらえるようにコミュニケーションは大事にしたい」。東北福祉大から05年大学生・社会人ドラフト7