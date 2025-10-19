◇東京六大学野球秋季リーグ戦第6週第2日2回戦慶大 2―6 立大（2025年10月19日神宮）慶大期待のルーキー鈴木佳門（慶応）が神宮デビューを果たした。3回に逆転を許し、なお1死一、三塁のピンチに出番はやってきた。3番手で神宮のマウンドに上がると、立大の村本を1球で投ゴロ併殺に打ち取り、4回も三者凡退に抑えて代打を送られた。「紅白戦でもいいピッチングをしていたし、ストライクで心配いらない投手。もう少し