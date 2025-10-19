Omoinotakeの新曲「Gravity」（映画『（LOVE SONG）』主題歌）のスペシャルリリックビデオが公開された。「Gravity」は森崎ウィンと向井康二（Snow Man）のダブル主演による映画『（LOVE SONG）』の主題歌として書き下ろされた楽曲。「強い愛の引力」をテーマに、不可抗力のように惹かれ合う心、離れても決して途絶えることのない、運命を信じ続ける姿を描いたラブソング。アレンジャーには再び蔦谷好位置を迎え、心地よい8ビート