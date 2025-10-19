グラビアアイドルちとせよしのが19日、X（旧ツイッター）を更新。デビュー8年目突入を報告した。「私事ですが本日10月19日、芸能活動7周年を迎えました」と報告。「これまで出逢ってくれた皆様ひとりひとりが、今の私を形作ってくれてるんだなぁと思って、本当に感謝の気持ちで胸がいっぱいになります。」とした。またファンへは「いつも応援してくれてありがとうハート間違いなくみんなのおかげで私がいるんだよ〜」とメッセー