俳優の山田裕貴（３５）が１９日、都内で行われた「山田裕貴『怪人』（東京ニュース通信社刊）」の取材会に出席した。同書は、山田が２０１９年〜２５年の約６年間に渡り「ＴＶガイドｄａｎ」で連載してきた「山田裕貴の怪人百面相」がアップデートされた１冊。山田は「ファンの人に何か形になるもので恩返しをしてないなと思いまして。ありがとうの気持ちになればと思い『怪人』にいたりました」と発売の経緯を説明した。連