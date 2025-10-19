【モデルプレス＝2025/10/19】お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が10月17日、自身のInstagramを更新。長男と将棋中の写真を公開した。【写真】かまいたち山内、息子と将棋指す仲良しショット◆かまいたち山内健司、長男との将棋ショット公開山内は「長男と将棋を指せる日が想像より早くきました」とダイニングテーブルで向かい合わせに座った長男と将棋を指している様子を紹介。「コンビニとかで売ってる簡易の将棋セットですけ