京都１１Ｒ・秋華賞・Ｇ１・馬トク激走馬＝マピュース中京記念でコースレコードに０秒１差の好タイムを刻んで重賞初制覇を果たしたマインドユアビスケッツ産駒。斤量５２キロの恩恵もあったが、横山武史騎手の左ムチに応え、初めての古馬を相手にした一戦で首差抜け出した脚、勝負根性は光った。中間は９月１９日に外厩・山元ＴＣから帰厩し、美浦の坂路、Ｗコースで時計７本。直前はＷコース長めから弾みのあるフットワーク。