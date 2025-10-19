◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第５戦ソフトバンク―日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）２連敗からの２連勝で逆王手を狙う日本ハムが４回、３点を先制した。先頭の石井一成が中前打で出塁するとレイエス、郡司裕也が四球で出て無死満塁に。清宮幸太郎の一ゴロの間に１点を先制すると、続く田宮裕涼の左犠飛で１点を追加。さらに２死一、三塁の好機をつくると矢沢宏太が代わったヘル