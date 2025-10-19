きのう、群馬県みなかみ町で2人が相次いでクマによる被害を受ける中、警察はきょう、2人のうちの76歳の女性が頭を骨折するなどの重傷だと発表しました。群馬県みなかみ町では、きのう午後1時半ごろ、キノコ狩りをしていた64歳の男性がクマに襲われ、頭などを爪でひっかかれて重傷を負ったほか、その2時間半後には、犬の散歩をしていた76歳の女性もクマに襲われて病院に運ばれました。警察はきょう、クマに襲われた76歳の女性につい