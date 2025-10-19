LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を10月19日正午から20日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。対象宿泊施設と料金の一例は、シタディーン新宿東京（2名素泊まり）が27,268円から、ホテルヒラリーズ赤坂（同）が17,108円から、ホテルエミシア札幌（同）が10,626円から、草津ナウリゾ