元ギャルママモデルの日菜あこが17日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』の商品で作ったいくら丼を公開した。この日、日菜は「美味しい！コストコのいくら丼」というタイトルでブログを更新し「コストコでいくらのパックを買ってきて」と報告。完成したいくら丼の写真を公開し「プチプチ食感がたまら〜ん」と絶賛した。続けて、味について「醤油っぽさがあんまりなくていくらの味が美味しい」とコメントし「