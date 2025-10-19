現地10月16日にサウジアラビアのリヤドで、アジアサッカー連盟が主催する「AFCアワード・リヤド2025」が開催。注目された、アジア以外のクラブでプレーするアジア出身選手から選出される「アジア年間最優秀国際選手賞」は、パリ・サンジェルマンの韓国代表MFイ・ガンインが受賞した。同じくノミネートされていた日本代表の久保建英（レアル・ソシエダ）、イラン代表のメフディ・タレミ（オリンピアコス）を抑えての受賞となっ