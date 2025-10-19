元TBSアナウンサーの国山ハセン氏（34）が19日までにインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。国山氏は「初めての運動会」と書き出し、子供を抱き上げる2ショットを投稿。「出来る事が少しづつ増えるのは嬉しいことですね。借り物競争難しかった、かけっこもビリでした。でも一緒に体を動かせて幸せだったよ。I love you, my son」とつづった。国山氏は22年にTBSを退社。退社後はスタートアップ企業「PIVOT