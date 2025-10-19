俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜後10：15）の公式SNSが19日に更新され、幼少期キャストが発表された。【写真】『すべ恋』神尾楓珠、藤原丈一郎、本田望結の幼少期役が発表真央（神尾）の幼少期は岡田和真、真央の妹・莉津（本田望結）の幼少期は瑠璃、真央の親友で莉津が想う楓（藤原丈一郎）の幼少期はジュニアの内田煌音が演じる