◇女子ゴルフツアー 富士通レディース最終日（2025年10月19日千葉・東急セブンハンドレッドクラブ6697ヤード、パー72）木村彩子（29＝コンフェックス）が22年アース・モンダミンカップ以来のツアー通算2勝目を挙げた。1打差の首位タイで出て6バーディー、2ボギーの68とスコアを伸ばし通算12アンダーで逃げ切った。「前の優勝は結果、まくっての優勝。優勝争いというのはあまりやっていなかったので。今回はこういう緊