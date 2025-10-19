北海道・知床半島沖で２０２２年４月に起きた観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」の沈没事故を巡り、業務上過失致死罪で釧路地裁に起訴された運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一被告（６２）の初公判が１１月１２日に開かれる見通しであることが分かった。釧路地検が１９日に札幌市内で乗客家族への説明会を開き、想定されている公判日程を伝えた。関係者によると、今月末に行う地裁と地検、弁護人の三者協議で正式決定する