◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク-日本ハム(19日、みずほPayPayドーム)日本ハムが4回に3点を先制しました。日本ハムは初回に山縣秀選手が周東佑京選手と交錯し石井一成選手と交代。その石井選手が4回の初打席でセンターへヒットを放つと、3番・レイエス選手と4番・郡司裕也選手はフォアボールで満塁のチャンスを作ります。ここで5番・清宮幸太郎選手に打席がまわるとファーストへ強い打球を放ち、これ