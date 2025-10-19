ブラジル北東部で観光バスが横転し、34人が死傷しました。現地メディアによりますと、ブラジルの北東部ペルナンブコ州にある高速道路で17日夜、約40人が乗っていたとみられる観光バスが横転し、17人が死亡、バスの運転手を含む17人が負傷しました。バスは、対抗車線をはみ出すなど蛇行した後、土手に突っ込み、横転したということです。運転手が「ブレーキが効かなくなった」と話していることから、何らかの理由で走行中にコントロ