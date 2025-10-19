■プリンセス駅伝（19日、福岡県・宗像ユリックス発着点、6区間42.195km）【写真を見る】東京世界陸上マラソン7位の小林香菜、激戦の5区で6人抜き！20位から14位に押し上げクイーンズ駅伝出場圏内に【プリンセス駅伝】女子駅伝日本一を決めるクイーンズ駅伝（第44回全日本実業団対抗女子駅伝、11月24日・宮城県・仙台開催）の予選会であるプリンセス駅伝が19日、福岡県宗像市を発着点とする6区間42.195kmのコースで行われた。31チ