10月19日、新潟競馬場で行われた3R・3歳上1勝クラス（芝1200m）は、今村聖奈騎乗の12番人気、インフローレ（牝3・栗東・寺島良）が勝利した。クビ差の2着にコムーネ（牝3・美浦・奥平雅士）、3着にティピティーナ（牝3・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは1:09.8（稍重）。1番人気で荻野極騎乗、バンディート（牡5・栗東・東田明士）は13着、2番人気で石神深道騎乗、マイネルステラート（牡3・美浦・高木登）は6着敗退。【京