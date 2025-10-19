【モデルプレス＝2025/10/19】韓国ファッション誌「W Korea」の公式Instagramが、10月19日に更新。同月15日に開催された「乳がん認識向上キャンペーン『Love Your W』」のイベント内容について、謝罪した。【写真】49歳俳優、韓国での大炎上を謝罪◆「W Korea」乳がん認識向上イベントの内容を謝罪Instagramでは「『乳がん啓発キャンペーン：Love Your W』は2006年に始まったキャンペーンで、20年間にわたり乳がん早期検診の重要性