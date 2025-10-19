MTフィールで“操る”レクサス初の新技術「iMD」レクサスは2025年10月1日、イベント「SENSES ―五感で感じるLEXUS体験」において、新型「ES」の日本初公開とともに電動SUV「RZ」に搭載される先進技術を披露しました。中でも注目されたのが、走行感を擬似体験できる「iMD（インテリジェント・マニュアル・ドライビング）」システムです。「ステアバイワイヤ用ステアリングホイール」初搭載した新型「RZ」【画像】超カッコイイ！