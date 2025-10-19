◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク―日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・大津亮介投手は４回途中２失点で降板した。先頭の石井に中前打。レイエス、郡司の連続四球で無死満塁を迎え、清宮幸の一ゴロの間に先制を許した。さらに１死一、三塁から田宮の左犠飛で２点目。万波にランエンドヒットの左前打でつながれ、２死一、三塁となったところで降板した。