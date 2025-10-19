◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン最終日（１９日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）最終組が前半を終了。後続を４打リードし最終日を迎えた清水大成（ロピア）が９番でに２つスコアを落としたが、通算６アンダーでトップを守って後半に入った。ツアー未勝利の原敏之（さとし、ＹＡＧＯＫＯＲＯ）が１２番までに２つ伸ばし３アンダーで３打差の２位につけている。石川遼（カシオ）、片岡尚