◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディース最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）首位で出た木村彩子（コンフェックス）が６バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１２アンダーで制した。３年ぶり２勝目を挙げ、優勝賞金１８００万円を獲得した。高橋彩華（さやか、フリー）、渡辺彩香（大東建託）と並ぶ首位で出た木村は、４番で３メートル、５番で２・５メートルに寄せて