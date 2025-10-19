◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節Ｇ大阪０―５柏（１８日・パナスタ）柏がＧ大阪に完勝し、順位を２位に上げた。東洋大の４年生で、来季からの加入が内定しているＤＦ山之内佑成は右ウィングバックに入ってフル出場。１２日のルヴァン杯・川崎戦に続いて先発し、アシストも記録した。前半７分、右サイドでＭＦ原田亘、山之内と渡ってＦＷ小泉佳穂が抜け出すと、最後は相手ＤＦを交わして左足で先制点を挙げた。同１５分には